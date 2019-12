KKN – Napoli su Lobotka e Pereira: le ultime

Radio Kiss Kiss Napoli riporta le ultime riguardo Stanislav Lobotka e Danilo Pereira, finiti nel mirino del club azzurro.

I due centrocampisti sono al centro delle attenzioni del Napoli per via delle difficoltà che si stanno riscontrando con l’obiettivo principale, Lucas Torreira. A parlarne e a rivelare altri dettagli su Lobotka e Pereira è Radio Kiss Kiss Napoli.

Il club sta lavorando per diminuire il costo dei due; il primo ha una clausola di 50 milioni di euro, mentre il secondo di 40 milioni. La proposta al Celta Vigo per Lobotka, con una mediazione, sarebbe di 30 milioni da parte del Napoli; per quanto riguarda Pereira, del Porto, il club sta sondando per un’offerta di 25 milioni.

