KKN – Younes, valutazioni in corso: 4 richieste e spunta un nuovo club di A

Amin Younes può essere uno dei partenti in questa finestra di mercato invernale; il Napoli valuta le richieste pervenute per lui.

A riportare il tutto è Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Napoli sta valutando se cederlo in prestito o meno, dato che Gattuso potrebbe anche utilizzare Zielinski nel ruolo di Younes in caso di bisogno.

Sono quattro, attualmente, le richieste per il tedesco che Giuntoli ha tra le mani. Due provengono dalla Bundesliga, ma non si conoscono i club, e due dalla Serie A; al Genoa, infatti, si è aggiunto il Torino che ha un interesse forte per il tedesco.

I granata, inoltre, una volta ceduto Iago Falque alla Spal potrebbero tentare l’affondo decisivo e sbaragliare la concorrenza.

