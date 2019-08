Klopp: “Ancora il Napoli? Non so quante volte ci ho giocato, sarà interessante”

L’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, ha commentato sul sito ufficiale dei Reds il sorteggio di Champions dove affronterà Napoli, Salisburgo e Genk.

“Di nuovo il Napoli! Non so quante volte ho giocato contro il Napoli, ma sono ovviamente una squadra molto esperta. Ora dovrò dare un’altra occhiata più da vicino a Genk e Salisburgo, ma so già che sono molto giovani, molto eccitanti e molto freschi, quindi sarà interessante al 100%. Non credo di aver mai giocato contro il Salisburgo o il Genk, quindi è interessante. È sempre così, non è un gruppo facile e non un gruppo in cui possiamo nasconderci dietro a nessuno. Dobbiamo provare di tutto, ma non vediamo l’ora di farlo come sempre. Ora conosciamo gli avversari, mentre uscivamo dal campo dopo l’allenamento, ho immediatamente parlato con Divock del gioco del Genk! Faremo le nostre analisi e ricerche su tutte e tre le squadre, ma sappiamo che tutte hanno giocato stagioni eccezionali l’anno scorso. Ovviamente, Salisburgo è famosa per aver coinvolto nuovi giocatori, come hanno fatto con Sadio e Naby – ne hanno trovati anche molti altri. Sarà davvero interessante.”

