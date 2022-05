Klopp contro la Nations League: “Una delle idee più ridicole del calcio”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si scaglia duramente contro la Nations League, definendola una delle idee più ridicole del calcio.

A seguire le sue parole in conferenza stampa, riprese da Calcio&Finanza:

“La Nations League è una delle idee più ridicole nel mondo del calcio. I giocatori, dopo 70 partite stagionali, sono costretti a disputare le partite della Nations League. Quattro, cinque, sei partite con le Nazionali… Onestamente preferirei che la Uefa prendesse più soldi dalla finale di Champions League e si liberasse di questa competizione.

La FA Cup è la coppa nazionale più grande e bella al mondo. Pur non avendo visto troppe finali, non credo sia necessario comprendere quanto sia importante e so che il mondo ci guarderà. Non vediamo l’ora di cogliere questa opportunità. Quando lotti per tutte queste competizioni è chiaro che puoi anche non vincere, nessuno può garantire che vinceremo tutto.

È una stagione piena di impegni ma non prenderemo mai la FA Cup come una partita normale. Per alcuni di noi è una delle più grandi partite in carriera, vogliamo vincere e dedicare il trofeo alla nostra gente.“

