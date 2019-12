Klopp dà il benvenuto ad Ancelotti: “E’ Natale dai, buona fortuna”

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dà il benvenuto in Premier League a Carlo Ancelotti, nuovo allenatore dell’Everton.

“La sfida di FA Cup contro l’Everton di Ancelotti a fine gennaio? Non potrei essere più lontano dalla FA Cup in questo momento, ci sono tre partite molto importanti in mezzo, quindi non posso davvero pensarci. Ho visto che Carlo ha parlato ieri del suo record contro il Liverpool e cose del genere, tutto bene. Mi è piaciuto molto. In questo settore è difficile avere amici. Con Dave Wagner ero amico prima che diventassimo manager, tutti gli altri che incontriamo di tanto in tanto, ma con lui il rapporto è sempre stato un po’ speciale. Quindi ora ci incontriamo un paio di volte durante l’anno, più spesso di quanto probabilmente siamo abituati, ma questo è tutto. Mi piacerebbe dire che gli auguro buona fortuna! No, è Natale, dai, gli auguro buona fortuna”.

