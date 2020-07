Koulibaly a Sky: “Il Milan non ha calciato tanto in porta, noi dobbiamo tornare a chiudere le partite senza subire gol”

Il calciatore del Napoli Koulibaly ai microfoni di Sky ha commentato la gara di campionato giocata contro il Milan al San Paolo.

“Rigore? Dal vivo non era facile, pensavamo che non era rigore poi nello spogliatoio ci hanno detto che c’era. Il nuovo regolamento ci mette in difficoltà soprattutto per i falli di mano e poi perché il calcio è uno sport di contatto.

Il Milan non ha calciato tanto in porta. Dobbiamo fare più gol in avanti e dietro tenere la porta senza subire gol ed è tanto tempo che prendiamo gol”.

