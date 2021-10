Koulibaly in conferenza: “Domani dobbiamo vincere. Dobbiamo ritrovare solidità dietro come in campionato, il gruppo è uno dei più forti”

Alla vigilia del match contro il Legia Varsavia, Kalidou Koulibaly è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

Di seguito le sue parole in conferenza.

Koulibaly sul Legia Varsavia, sulla difesa e sullo spogliatoio

“Il Legia Varsavia? Hanno avuto 3 o 4 occasioni nel fare gol ed è una squadra esperta sotto questo punto di vista. Per me non è fortuna il fatto che siano primi nel girone, è meritato. Noi dobbiamo stare attenti a non concedere nulla e fare gol subito; se non facciamo così dobbiamo essere attenti e con la solidità che abbiamo cercare di fare bene.

Quella di domani è una partita assolutamente da vincere. 3 gol in 8 partite in campionato e 5 gol in 2 partite in Europa? Non so il perché è così, dobbiamo trovare ancora una soluzione. Abbiamo preso tanti gol in Europa League ma questa è una cosa di solidità, di testa. Con i fenomeni davanti possiamo fare gol in qualunque momento, dobbiamo ritrovare solidità dietro come è in campionato.

Questo è un altro obiettivo primario, io non mi faccio problemi perché abbiamo i giocatori per fare bene. Ritroveremo la solidità il più presto possibile, da domani lo spero. Ti consideri un comandante? Abbiamo visto clima rilassato, com ‘è lo spogliatoio? Già che il mister mi chiami comandante rende l’idea… diamo tutti il 100% per il Napoli poi il mister mi chiede di motivare ancora di più e lo faccio.

Spalletti mi ha detto che la squadra ha bisogno di questo. Nello spogliatoio si vive bene, quando si vince è più facile ma si devono gestire tutti i giocatori allo stesso livello. Si vede che lo sappiamo fare bene, questo comunque non toglie la serietà che stiamo dando nel lavoro. Ora dobbiamo pensare a domani, le risate le faremo domani dopo aver vinto.”

Sul gruppo, sul soprannome, sulla scuola italiana e sull’episodio di Firenze

“Questo gruppo è uno dei gruppi più forti in cui ho giocato, l’anno scorso c’erano tanti infortuni e ci sono mancate un po’ di cose. Il mister ha detto che è un gruppo deve lavorare, facile parlare ma se non lo dimostri sul campo non vale niente. Noi abbiamo in mente di vincere di partita in partita, avevo un po’ di ragione quando dicevo che questo è uno dei migliori dove ho giocato. Senza mancare di rispetto agli altri.

Dobbiamo comunque rimanere con i piedi per terra, c’è da correggere dove sbagliamo ed è quello che stiamo facendo. Il soprannome “K2” mi piace. Ogni paese ha il suo calcio, in Inghilterra troviamo più intensità, corsa, non gestiscono la partita, noi lo facciamo di più, con lo Spartak s’è visto un grande Napoli ma eravamo in 10, ci ha dato degli insegnamenti sul calcio che dobbiamo giocare.

Domani sarà diverso, loro saranno molto chiusi, siamo pronti a tutto, ad adeguarci al calcio che ci propongono, l’importante è vincere. Da quando sono arrivato i mister che ci sono stati, tutti mi hanno insegnato qualcosa. Sono contento di essere qui e penso che l’Italia è la scuola per i difensori. Tutto quello che ho dentro di me mi ha portato ad arrivare a quello che sono oggi e sono fiero di ciò.

Quanto è importante arrivare primi nel girone in ottica dello spareggio del 17 febbraio? Una domanda più importante per noi è qualificarsi. Un peccato non andare avanti, essere primi o secondi non conta. Inutile pensare a così lontano come la Coppa d’Africa, ci sono tante partite prima. Io penso di fare bene fino alla sosta e di vincere quante più partite possibili, se non tutte. Episodio di Firenze? Sì, l’ho superata grazie ai compagni e lo staff che mi sono stati vicino.

Ho ricevuto tantissimi messaggi di stima e affetto e mi ha fatto piacere. Non ho dormito per due notti dopo quello che è successo, per me non c’è un problema parlare con la persona che ha urlato quella frase anche per capire cosa è successo. Quella contro il razzismo è una lotta che ho portato sempre avanti da quando sono arrivato e mi sembra che alcuni passi in avanti li abbiamo fatti.”

