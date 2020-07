Koulibaly: “Sento dire che andrò via ma io qui sto bene, io non ho mai parlato di mercato”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista che è possible leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Osimhen mi ha chiamato e abbiamo parlato del razzismo e gli ho detto che venendo a Napoli non avrà di questi problemi.

L’arrivo di Gattuso ha portato una ventata di ottimismo, ha dato fiducia a tutti noi. Il lavoro fatto sul campo e all’interno dello spogliatoio si vede dai risultati Coppa Italia compresa.

A Barcellona dovremmo provare a vincere. L’idea di fare qualcosa di unico rende tutto più suggestivo.

La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni è solo grazie a loro, perché se non si fossero trovati bene, già sarei andato via.

I miei figli parlano l’italiano così come il francese. In casa parliamo entrambe le lingue. Qui si vive tranquilli.

Sento dire che andrò via, ma io qui sto bene, non capisco perché si debba parlare di mercato quando non c’è niente all’orizzonte. Ogni giorno ce n’è una nuova. Nel calcio non si sa mai cosa succede. Non ho mai parlato con la società per andare via.

Se dobbiamo trovare una soluzione la troveremo, ma io non ho mai parlato di mercato.

Leggo anch’io sui giornali del mio futuro. Ma io voglio pensare soltanto a giocare, sono al 100 per cento del Napoli e mi dà fastidio essere accostato, ogni giorno, a questo o a quel club europeo.

Vedremo cosa deciderà il presidente, se mi proporrà il prolungamento del contratto che mi permetterebbe di concludere qui la carriera. Al momento, ho ancora tre anni di contratto: sono tanti, e non sto pensando a null’altro se non al Napoli.

Ma non vorrei illudere nessuno. Si sa come vanno le cose nel calcio. Magari dici che resti a vita e poi vieni ceduto. Allora dico ai tifosi che io darò il 200-300 per cento fino a quando vestirò questa maglietta. Con la gente di Napoli ho un rapporto speciale, un sentimento puro”.

