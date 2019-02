Koulibaly: “Vittoria importante che ci permette di preparare al meglio la prossima partita”

View this post on Instagram

Vittoria importante che ci permette di preparare al meglio la prossima partita: bravi tutti 🙌🏿 🇮🇹 #ParmaNapoli 0-4 #SerieA 🇸🇳 #KK26 #famiglia 💙 #ForzaNapoliSempre 💪🏿 #DifendoLaCittà