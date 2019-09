Krol: “Il Napoli non mi è piaciuto, Lozano deve conoscere il campionato”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli e della Nazionale olandese, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la sconfitta degli azzurri contro il Cagliari.

“Nel primo tempo la squadra non è riuscita a creare tante occasioni. Bisognava far gol. Nel secondo tempo il portiere ha fatto la partita della vita. Se non segni, sai che puoi subirlo. Ed è successo. Il Napoli è stato lento e statico e non mi è piaciuto.

Lozano? Normalmente in Olanda giocava in una posizione diversa ma anche in un calcio diverso. Lui è un attaccante che può giocare ovunque. Ma non ha fatto una buona preparazione, deve ancora integrarsi in una realtà diversa. E’ sempre difficile, ma farà bene.

Scudetto? La Juve non ha ancora dimostrato tutta la sua forza, ma continua a vincere ed è una qualità. Inter ha cambiato tanto con Conte ed è una squadra che lotterà fino alla fine per il vertice. Il Napoli ha trovato maggior equilibrio ma non si possono perdere punti col Cagliari che ha minor qualità. Serve maggiore attenzione contro le piccole e anche maggior grinta per voler vincere

De Ligt? E’ un buon difensore, ma all’Ajax faceva altre cose, ora in Italia difendere è più importante che attaccare. All’Ajax costruiva gioco mentre alla Juve lo fa Bonucci. Ma resta un grande difensore”.

Comments

comments