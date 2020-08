La cura Gattuso ha funzionato per il Napoli. E la conferma arriva dai meri dati

Arrivato quasi a metà dicembre, Rino Gattuso ha risollevato il Napoli da una brutta situazione di classifica e, soprattutto, dal punto di vista mentale.

Una situazione in classifica di Serie A che vedeva il Napoli, al termine del girone di andata, in 11° posizione dietro a Parma, Cagliari, Verona, Torino e Milan. Rendimento che, come ben si sa, è stato figlio di ciò che è successo sotto la gestione Ancelotti dei primi mesi, con la vicenda dell’ammutinamento che ne è risultato il culmine.

A partire da metà dicembre (giorno più o giorno meno) ad Ancelotti è subentrato Gattuso; l’attuale mister azzurro ha dovuto lavorare in primis sulla testa dei giocatori e a dare loro di nuovo sicurezza in campo, una sicurezza che si era smarrita. Ci è voluto del tempo, ma alla fine il lavoro che ha svolto Gattuso ha avuto i suoi effetti e lo dimostrano i “meri” dati.

Considerando il solo girone di ritorno, infatti, il suo Napoli ha concluso la stagione al terzo posto con 38 punti, dietro solo ad Atalanta e Milan; in pratica gli azzurri hanno conquistato più punti di Inter, Juventus e Lazio, tre delle quattro squadre che si trovano nelle prime 4 posizioni della classifica di Serie A.

Una cura che ha funzionato su tutti i livelli e che rappresenta, quindi, un rilancio netto del Napoli. Sia per l’importante partita contro il Barcellona sia per la prossima stagione.

