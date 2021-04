La curiosità di Juventus-Napoli. Gli azzurri vincono a Torino solo a novembre e…aprile

Il Napoli ha giocato 84 volte in casa della Juventus tra campionato e coppe. Di queste 84 partite il Napoli ne ha vinte soltanto 8 dal 1926 ad oggi.

Se le sconfitte in casa della Juventus sono arrivate in tutti i mesi dell’anno, la particolarità delle 8 vittorie del Napoli è che tranne una sono concentrate tutte in due mesi dell’anno: novembre e aprile.

Queste le 8 vittorie del Napoli in casa della Juventus:

Novembre 1930: 2-1 – Buscaglia (N), Vojak (N), Cesarini (J); Aprile 1948: 3-1 – Boniperti (J), tripletta Barbieri (N); Aprile 1956: 1-0 – Jeppson (N); Novembre 1957: 3-1 – Vinicio (N), Charles (J), Novelli (N), Di Giacomo (N); Novembre 1986: 3-1 – Laudrup (J), Ferrario (N); Giordano (N), Volpecina (N); Novembre 1988: 5-3 – Carnevale (N), Careca (N), Careca (N), Galia (J), Zavarov (J), Careca (J), De Agostini su rigore (J), Renica su rigore (N); Ottobre 2009: 3-2 – Trezeguet (J), Giovinco (J), Hamsik (N), Datolo (N); Hamsik (N); Aprile 2018: 1-0 – Koulibaly (N).

Comments

comments