La FIFA si prepara ad entrare nel mondo dei videogame?

Con una nota ufficiale, l’organo mondiale della FIFA annuncia che vuole adottare un nuovo posizionamento nel mondo dei videogames e degli eSport.

La nota ufficiale recita così:

“La FIFA adotterà un nuovo posizionamento commerciale nel mondo dei videogiochi e negli eSport per garantirsi di essere nella posizione migliore per prendere decisioni a vantaggio di tutte le parti interessate del calcio. Le aziende tecnologiche e compagnie telefoniche sono in competizione attiva per essere associate alla FIFA, alle sue piattaforme e ai tornei globali.

Di conseguenza, la FIFA si sta impegnando con vari attori del settore, inclusi sviluppatori, investitori e analisti, per costruire una visione a lungo termine del settore dei videogiochi, degli eSport e dell’intrattenimento interattivo.”

Questo comunicato dell’organo mondiale si potrebbe collegare alla decisione di EA di registrare un nuovo marchio, che potrebbe essere il nuovo nome del suo titolo calcistico. La FIFA, insomma, vuole cercare nuovi accordi per i naming rights, con l’obiettivo di guadagnare 1 miliardo di dollari in quattro anni.

Inoltre, un’altra voce vede l’organo sviluppare un proprio titolo calcistico. Fino ad ora i due titoli maggiori in ambito calcistico sono le due serie EA FIFA e Pro Evolution Soccer, diventata poi eFootball. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Comments

comments