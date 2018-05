La Gazzetta elogia il Napoli: “Mai secondi con 88 punti, stagione eccezionale”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato la vittoria ottenuta dal Napoli ieri sera, contro la Sampdoria a Marassi.

I tre punti ottenuti in Liguria hanno permesso agli azzurri di firmare il proprio record: mai i partenopei avevano chiuso un campionato con 88 punti. “Era certo, adesso è aritmetico. Il Napoli si congeda ufficialmente dallo scudetto con eleganza e il record di punti. Con 88 (e ancora una gara da giocare, dunque può superare la storica soglia dei 90) Sarri 3 ha superato il Sarri 2 che si fermò a 86. Non si può certo definire la stagione un fallimento: mai capitato, nell’era del campionato a 20 squadre e dei tre punti, che una squadra non abbia vinto il titolo con 88 punti. È stato bello dunque, chapeau al Napoli. Che sembra avere tutta l’intenzione di concludere la stagione nel migliore dei modi. Contro la Sampdoria ha vinto come sa: con il bel gioco. E con la firma nel futuro: Milik, che è tanto mancato, al pari di quel Ghoulam tornato almeno in panchina, segna alla prima palla che tocca e sblocca una partita dominata. E che gol: stop, giravolta in mezzo a tre uomini e tiro all’incrocio. Un tiro che s’indirizza verso la speranza del campionato che verrà”.

