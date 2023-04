La Juve replica a Mourinho: “Le sentenze non le fa lui”

Dopo la sconfitta della Juventus contro la Lazio, Marco Landucci vice di Allegri ha replicato indirettamente alle parole di José Mourinho.

“Siete sicuri del -15 alla Juve? Siamo in Italia…” ha detto il tecnico portoghese in conferenza stampa a chi sottolineava il terzo posto solitario dei giallorossi dopo la vittoria contro i granata di Juric. Parole che non sono ovviamente piaciute in casa juventina:

“Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono. Le sentenze però non le fa lui, no? Aspettiamo il 19 aprile (quando il Collegio di Garanzia dello sport si esprimerà sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione, ndr). Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana (il riferimento è all’errore del Var ai danni dei bianconeri nel match contro i campani, ndr). Abbiamo accettato le decisioni arbitrali come non tutti fanno, accettiamo il verdetto del campo e ripartiamo con fiducia e ottimismo”

