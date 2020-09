La prima di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus si conclude con una vittoria per 3 a 0 sulla Sampdoria di Ranieri.

Al gol di Kulusevski nel primo tempo, si sono aggiunti i gol di Bonucci e Cristiano Ronaldo nel secondo. Polemiche per un rigore non concesso alla Sampdoria prima del 2 a 0 bianconero, non concesso dall’arbitro Piccinini (su fallo di mano di Bonucci).

Lo stesso Bonucci, sul finale, ha rischiato di fare autogol e solo l’intervento di Szczesny ha salvato la situazione.

