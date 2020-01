La Lazio chiede ai tifosi colpevoli di aver fatto squalificare la Nord i 50 mila euro

Nel corso di Lazio-Rennes alcuni tifosi laziali della Curva Nord si sono resi protagonisti di saluti romani che portò alla squalifica di un turno del settore.

Oggi, tra le pagine de Il Messaggero, si legge che Lotito ha scritto delle lettere indirizzate proprio ai tifosi ultras che hanno portato a questo provvedimento da parte della Uefa.

L’oggetto della lettera è di contattare il club per concordare una modalità di risarcimento, dato che il danno è quantificabile in 50 mila euro. Insomma, il presidente della Lazio è stato di parola; oltre a questa lettera il club ha sospeso l’abbonamento dei colpevoli per le prossime tre gare.

Comments

comments