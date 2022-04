La Lazio, per ora, è decimata per la sfida contro il Milan: 8 out per influenza

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla della Lazio e dei tanti uomini indisponibili a causa di una sindrome influenzale.

In particolare, il quotidiano riferisce che sono ben otto i calciatori out per influenza: Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi e Raul Moro. I calciatori o sono rimasti bloccati dalla febbre o erano fiacchi e debilitati. Questo ha portato Sarri a cancellare la doppia seduta.

Oltre a questi otto, in casa Lazio ci sono altri due che sono indisponibili per infortuni muscolari: Patric e Pedro. Solo oggi l’allenatore farà il punto della situazione e capirà su quanti giocatori potrà contare per domenica, per la sfida contro il Milan.

Comments

comments