La partita contro la Fiorentina lascia strascichi in casa Juventus

La Juventus rischia di perdere Douglas Costa per un mese e forse Pjanic per la partita di Champion’s League contro l’Atletico Madrid.

Fiorentina-Juventus lascia degli strascichi non indifferenti in casa Juventus. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport in edicola oggi; Douglas Costa e Miralem Pjanic i due diretti interessati, con il primo che dovrebbe essere out per un mese.

Per il brasiliano infatti potrebbe trattarsi di stiramento, mentre per il centrocampista è in forte dubbio per la sfida di Champion’s League. Al loro posto potrebbero giocare Bentancur e Bernardeschi.

Comments

comments