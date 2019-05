La Roma contro l’inchiesta di Repubblica: “Un quadro distorto”

La Roma, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha preso le distanze dall’inchiesta di Repubblica.

Il noto quotidiano, infatti, aveva rivelato clamorosi retroscena circa la mancata fiducia di alcuni senatori (De Rossi, Manolas, Kolarov e Dzeko) nei confronti dell’ex allenatore Eusebio Di Francesco, l’ex ds Monchi e, soprattutto, Francesco Totti. De Rossi, addirittura, avrebbe mal sopportato l’acquisto, avvenuto la scorsa estate, di Steven N’Zonzi, arrivando a minacciare la rescissione contrattuale.

Tali dettagli emergerebbero da una presunta mail inviata dall’ex preparatore atletico Ed Lippie al presidente James Pallotta. Il club giallorosso, tuttavia, ha prontamente smentito le voci: “L’AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna. Contrariamente all’abitudine del Club, che non è solito commentare le indiscrezioni di stampa, a tutela delle persone menzionate nel servizio, l’AS Roma ritiene che non sia attendibile trasformare in fatti eventuali opinioni espresse da terzi, e riportate a terzi, delineando in questo modo un quadro distorto e totalmente distante dalla realtà”.

