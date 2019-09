La Scala (azionista Milan): “Giampaolo? La dirigenza pensa ad Allegri. Ancelotti può vincere a Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe La Scala ,fondatore e Presidente dei piccoli azionisti del Milan.

“Lo spettacolo non è stato dei migliori, questo non è un buon momento per il Milan, ma ciò non vuol dire che non si possa trovare il modo per uscirne. Non so se è meglio chiedere la testa di Giampaolo, sicuramente le sue dichiarazioni non sono in grado di spiegare fino in fondo le ragioni dell’andamento negativo. Se ci si lamenta solo dei problemi comportamentali allora c’è il modo per rimediare. Lo stesso dicasi per i dirigenti, non si può dire che si ha paura di vincere. Io penso che Ancelotti possa vincere lo Scudetto con il Napoli e devo dire che manca al Milan nella misura in cui manca una persona in grado di reggere il peso di una tale situazione. La qualità delle persone come Ancelotti si vede in situazioni come queste, un allenatore del genere, alla fine, da una situazione difficile riesce ad uscirne sempre. La scelta di Giampaolo l’ho avallata, ma se dovesse saltare io credo che la società adesso stia pensando ad Allegri, che costa meno di Spalletti. Il management del Milan non mi convince, perchè non spiegano cosa sta succedendo. La campagna acquisti del Milan ha un limite nel senso che non si sono preoccupati di comprare dei giocatori che potessero servire al tecnico, che quindi è costretto a scendere a compromessi dal punto di vista del gioco. io avrei scambiato Suso con Callejon tanti anni fa”.

