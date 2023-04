La scheda. Chi è Marciniak, arbitro di Napoli-Milan in Champions

Per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League Napoli-Milan, l’UEFA ha designato una sestina arbitrale guidata dall’arbitro polacco Marciniak.

Questa la sestina arbitrale completa designata per la sfida in programma allo stadio Maradona martedì 18 aprile alle ore 21:00

ARBITRO: Szymon MARCINIAK (Polonia)

assistenti di linea: Sokolniki (Polonia) e Listkiewicz (Polonia)

IV uomo: Nyberg (Svezia)

addetto al VAR: Kwiatkowski (Polonia)

assistente al VAR: Frankowski (Polonia)

Szymon Marciniak è nato a Plock in Polonia il 7 gennaio del 1981. Ai massimi livelli del calcio polacco dal 2008 il 38enne uomo d’affari è stato nominato arbitro internazionale nel 2011.

Arbitro deciso e autoritario ma che non disdegna il dialogo con i calciatori in campo, è considerato uno degli arbitri migliori (se non il migliore) attualmente in attività.

Grazie alla sua grande personalità non si fa condizionare dal blasone di una squadra e dalla sua storia europea, ma neanche dall’ambiente che circonda la gara in campo.

E’ bravo a gestire le partite in campo europeo utilizzando poco i cartellini (circa 3 a partita di media i gialli, 1 ogni 6,5 gare i rossi) e si fa sempre trovare vicino all’azione di gioco.

Un piccolo vantaggio per il Napoli, ma sia ben chiaro molto piccolo, è la nazionalità di Marciniak: polacca come quella di Zielinskli e Bereszynski.

Nelle coppe europee Marciniak ha collezionato 40 presenze in Champions League (+12 nei preliminari), 18 in Europa League (+3 nei preliminari) e 1 in Conference League.

Tra le sue gare più importanti figurano la finale dell’ultima coppa del mondo Argentina-Francia e quella della Supercoppa Europea 2018 vinta dall’Atletico Madrid nel derby con il Real Madrid.

Ha diretto anche 3 finali della Coppa di Polonia e 1 di Supercoppa Polacca oltre a diverse finali in competizioni per club africane e asiatiche

In questa stagione ha già arbitrato tre volte le italiane in Champions: l’Inter nei pareggi esterni con Barcellona e Porto, e proprio il Milan nella gara dei gironi vinta 4-0 in casa della Dinamo Zagabria.

I rossoneri, oltre la gara con la Dinamo Zagabria di questa stagione, hanno incrociato Marciniak nella sconfitta a Liverpool per 2-3 nella gara dei gironi di Champions 2021-22.

Sono invece 3 i precedenti del Napoli con l’arbitro Marciniak:

16 agosto 2017:Napoli-Nizza 2-0 andata play-off Champions League; 18 settembre 2018: Stella Rossa Belgrado-Napoli 0-0 Gironi eliminatori Champions League; 5 novembre 02019: Napoli-Salisburgo 1-1 Gironi eliminatori Champions League 2019-20.

