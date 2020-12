La scheda. Il Napoli in Europa ritrova l’arbitro Buquet a distanza di sei anni

Per Az Alkmaar-Napoli, gara della quinta giornata dei gironi di Europa League in programma giovedì 3 dicembre alle ore 21:00 è stato designato un quartetto arbitrale francese guidato dall’arbitro Buquet.

Questo il quartetto completo (ricordiamo che nei gironi eliminatori di Europa League non è previsto l’utilizzo del VAR):

ARBITRO: Ruddy Buquet;

assistenti di linea: Debart e Haquette;

IV uomo: Pignard.

Ruddy Buquet. 42enne agente di commercio, è nato ad Amiens in Francia il 29 gennaio 1977.

Arbitro dal 2003 è approdato in Ligue2 (la Serie B francese) nel 2005 e in Ligue1 (la Serie A francese) nel 2008. Buquet è stato nominato arbitro internazionale nel 2009 e da allora in campo internazionale ha diretto:

10 gare in Champions League più altre 5 nei preliminari;

20 gare in Europa League più altre 12 nei preliminari;

4 gare di qualificazione ai mondiali;

5 gare di qualificazione agli Europei;

3 gare di Nations League.

Buquet non ha arbitrato una partita dell’AZ Alkmaar, ma nei 9 precedenti con lui arbitro le squadre olandesi hanno ottenuto 4 vittorie e 5 sconfitte.

Buquet vanta un solo precedente con il Napoli e gli azzurri hanno perso 0-2 sul campo dello Young Boys nei gironi eliminatori dell’Europa League 2014-2015. In totale Buquet ha diretto 6 gare di squadre italiane terminate con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Arbitro non proprio impeccabile tende a vestirsi di autorità facendo spesso un uso spropositato di cartellini. Non gradisce le proteste e dialoga poco con i calciatori in campo.

Buquet è passato alla storia del campionato di calcio francese per aver assegnato il primo rigore in Patria con l’utilizzo del VAR in Marsiglia-Tolosa del 10 agosto 2018.

Comments

comments