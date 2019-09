La scheda. Kovács: “Se ho sbagliato vi do due rigori”, chi è l’arbitro di Genk-Napoli

Per Genk-Napoli valida per la seconda giornata del Girone E della Champions League 2019-20 in programma mercoledì 2 ottobre alle ore 18:55, è stato designata una sestina arbitrale di nazionalità mista:

ARBITRO: István Kovács (Romania)

(Romania) assistenti di linea: Marinescu (Romania) e Artene (Romania)

IV uomo: Avram (Romania)

addetto al VAR: Dingert (Germania)

assistente al VAR: Welz (Germania).

Il rumeno István Kovács è nato a Carei in Transilvania il 16 settembre del 1984. Il 35enne arbitro insegnante di educazione fisica è internazionale dal 2010 e prima di Genk-Napoli nelle coppe europee ha diretto 2 partite nei preliminari di Champions League, 13 in quelli di Europa League, 12 parite di Europa League e una sola in Champions League.

Arbitro con poca personalità gestisce le partite intimorendo i calciatori con l’uso dei cartellini. È passato alla storia la presunta promessa di fischiare due rigori alla Svezia nella gara di Nations Leaague giocata in Turchia nel del novembre 2018.

Il calciatore svedese Berg al termine del primo tempo si è lamentato per un presunto rigore non concesso alla Svezia. L’arbitro Kovács avrebbe promesso allo stesso Berg che se rivendendo le immagini avesse verificato l’errore, avrebbe concesso alla Svezia due rigori nella ripresa. Nella ripresa la Svezia beneficia del rigore che le permette di vincere la partita 1-0 tra le proteste dei turchi.

Proprio la gara arbitrata in Champions League lancia un campanello di allarme sull’aspetto della gestione disciplinare dell’arbitro rumeno.

Infatti in Valencia-Young Boys 3-1 del 7 novembre 2018, Kovács ha ammonito sette calciatori espellendone poi uno con rosso diretto.

Non a caso la media dei cartellini a partita (quasi 5 contro i circa 3,5 di media generale) nelle coppe europee evidenzia come Kovács faccia un eccessivo utilizzo dei cartellini.

Kovács ha un precedente con il Genk nei gironi di Europa League della scorsa stagione quando l’ex squadra di Koulibaly ha vinto in casa 4-0 con i norvegesi del Sarpsborg. In totale sono 4 i precedenti con squadre belghe terminati con 1 vittoria e 3 sconfitte.

Kovács non ha mai arbitrato una gara del Napoli e con le italiane vanta 4 precedenti (2 con l’Italia Under19, 1 con l’Italia Under21 e 1 con il Milan) terminate per le italiane con 2 vittorie e 2 sconfitte.

La curiosità. In Romania non viene ancora utilizzato a regime il VAR e per Genk-Napoli ad assistere con il mezzo tecnologico il direttore di gara soni stati designati due tedeschi.

