La scheda. L’arbitro leccese Prontera alla prima con il Napoli, ha già arbitrato il Torino

Per Torino-Napoli della 36° giornata del campionato di Serie A 2021-2 è stat designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Prontera.



Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Olimpico Grande Torino sabato 7 maggio alle ore 15:00:

ARBITRO: Alessandro Prontera della Sezione di Bologna;

assistenti di linea: Liberti e Del Giovane;

IV uomo: Baroni;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Zufferli.

Alessandro Prontera è nato il 15 settembre 1986 a Tricase (provincia di Lecce) ma fa parte della sezione arbitrale di Bologna dove risiede dal 2006.

Odontoiatra di professione, Prontera è un arbitro professionista dal 2010 e ha esordito in Serie A il 6 ottobre 2019 in Fiorentina-Udinese 1-0. Finora in Serie A ha diretto 16 gare delle quali 9 in questa stagione.

Tenuto in grande considerazione dai vertici arbitrali, Prontera a volte eccede in personalità fino a diventare protagonista in negativo come accaduto con la Fiorentina per l’arbitraggio nella gara con il Sassuolo.

Prontera è all’esordio assoluto con il Napoli, mentre vanta un precedente con i granata in Lazio-Torino 1-1 di questo campionato.

