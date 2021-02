La scheda. Per il Napoli la legge del 5 con Karasev arbitro

Per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League Granada-Napoli, in programma giovedì 18 febbraio alle ore 21:00, è stata designata una sestina arbitrale russa guidata dall’arbitro Karasev.

Ricordiamo che dai sedicesimi di finale anche in Europa League viene utilizzato il VAR.

Questa la sestina arbitrale completa designata per la gara in programma giovedì 18 febbraio alle ore 21:00:

ARBITRO: Sergei Karasev

assistenti di linea: Demeshko e Gavrilin;

IV uomo: Moskalev

addetto al VAR: Meshkov

assistente al VAR: Ivanov.

Il 41enne avvocato Sergej Gennad’evič Karasëv è nato a Mosca in Russia il 12 giugno 1979. Arbitro dal 1995 nell’aprile del 2008 fa il suo esordio nel massimo campionato russo e dal 2010 è stato nominato internazionale.

In totale ha collezionato 23 presenze in Champions League (più 2 gare dirette nei preliminari) e 24 in Europa League (più 7 partite arbitrate nei preliminari). Karasev ha rappresentato la Russia ai Mondiali del 2018 e agli Europei del 2016.

Arbitro di grande esperienza e dalla forte personalità, Karasev ha il rigore facile e consente il gioco maschio ma non accetta le proteste.

Karasev non ha mai arbitrato una partita del Granada, ma nei 12 precedenti con lui arbitro le squadre spagnole hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il Napoli ha invece incrociato l’arbitro Karasev in Napoli-Marsiglia 3-2 nei gironi di Champions 2013-14 e in Napoli-Besiktas 2-3 nei gironi di Champions 2016-17.

In totale le squadre italiane con Karasev arbitro hanno ottenuto 11 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

