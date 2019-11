La scheda. Per Milan-Napoli Orsato in campo e Irrati al VAR, la stessa coppia dell’ultima sfida con la Juve

Per Milan-Napoli, gara della tredicesima giornata del campionato di Serie A in programma allo stadio San Siro di Milano sabato 23 novembre alle ore 18:00, è stata designata la seguente sestina arbitrale guidata da Daniele Orsato:

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio;

assistenti di linea: Giallatini e Mondin;

IV uomo: Massa;

addetto al VAR: Irrati;

assistente al VAR: Tolfo.

Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio è nato a Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza, il 25 novembre 1975.

Arbitro professionista dal 2002 ha esordito in Serie A il 17 dicembre 2006 in Siena-Atalanta 1-1. Internazionale dal 2010 tra le altre partite in carriera ha diretto finora 217 gare in Serie A, 31 in Champions League (preliminari compresi), 18 in Europa League (preliminari compresi). Tra le gare più importanti arbitrate in carriera le tre finali di Coppa Italia del 2013 (Lazio-Roma 1-0), 2014 (Napoli-Fiorentina 3-1) e 2015 (Juventus-Lazio 2-1 dopo i supplementari).

Arbitro di grande personalità e ritenuto a lungo forse il miglior arbitro italiano, soprattutto dai napoletani, Daniele Orsato ha perso gran parte della sua credibilità dopo la gestione di Inter-Juve della stagione 2017-18 culminata con la mancata espulsione di Pjanic favorendo la vittoria dello scudetto dei bianconeri a discapito proprio del Napoli.

In questa stagione ha già diretto 5 gare in Serie A tra le quali Juventus-Napoli 4-3 (proprio con Irrati al VAR) e Roma-Milan 2-1.

Il Napoli è la squadra arbitrata più volte da Orsato in carriera. Sono 42 i precedenti con Orsato e gli azzurri hanno ottenuto 15 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.

Sono invece 27 i precedenti del Milan con Orsato e i rosseneri hanno ottenuto 9 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte.

Orsato non ha mai diretto una sfida tra Milan e Napoli.

