La scheda. Sozza tra i migliori arbitri italiani, ma deve essere bravo a non farsi condizionare dalle sue origini

Per Inter-Napoli della 16esima giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Sozza.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma allo stadio Mezza di Milano mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45

ARBITRO: Simone SOZZA della sezione di Seregno (Monza e Brianza);

assistenti di linea: Meli e Peretti;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Fabbri;

assistente al VAR: Aureliano.

Simone Sozza, 35enne impiegato nato a MILANO ma della sezione arbitrale di Seregno, è un ex difensore che ha iniziato ad arbitrare nel 2004 all’età di 17 anni. Nel 2012 fa il suo approdo in Serie D. Fa il suo esordio in Serie A il 27 gennaio 2020 in Parma-Udinese 2-0 e in totale vanta 28 presenze delle quali 6 in questa stagione tra le quali Lazio-Napoli e Sassuolo-Inter (1-2).

Dal 1 gennaio 2023 è diventato anche internazionale.

Arbitro tenuto in grande considerazione dal mondo arbitrale tende a usare poco i cartellini ma fischia facilmente un calcio di rigore. Preferisce dialogare con i calciatori in campo puntando a una gestione serena della gara anche se ha la giusta personalità e determinazione per tenere una partita in pugno e per non farsi condizionare da chi è al VAR. Sozza però è stato travolto dalle polemiche dopo Milan-Fiorentina di questa stagione per non aver concesso un rigore nettissimo ai toscani favorendo così la vittoria dei rossoneri.

Sono 4 i precedenti del Napoli con Sozza tutti in trasferta:

Fiorentina-Napoli 1-2 del 3 ottobre 2021;

Juventus-Napoli 1-1 del 6 gennaio 2022;

Cagliari-Napoli 1-1 del 21 febbraio 2022;

Lazio-Napoli 1-2 del 3 settembre 2022.

Sono invece 2 i precedenti dell’Inter con l’arbitro Sozza terminati con 2 vittorie.

