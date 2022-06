La Serie A oggi in assemblea: al centro i diritti tv

Il portale Calcio&Finanza riferisce che oggi la Lega Serie A si riunirà in assemblea. Il tema portante della riunione sono i diritti tv.

All’ordine del giorno, riferisce il portale, c’è la “Audience Certificata”, ovvero la misurazione degli ascolti televisivi. Questo è fondamentale sia per gli investitori in termini pubblicitari sia per la distribuzione dei diritti per il triennio 2021-2024. Altro tema è quello dei diritti televisivi internazionali, in particolare quelli che riguardano l’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa).

La Lega Serie A è in cerca di un nuovo accordo, dopo quello con beIN Media; dagli Emirati Arabi è arrivata un’offerta di 270 milioni di euro per i diritti. Infine, un altro tema sarà quello delle strategie relative al triennio 2024-2027. Questo triennio verrà dopo quello attuale con DAZN come player principale e Calcio&Finanza non esclude la possibilità che si parli del canale di Lega.

