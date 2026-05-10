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La SSCN per la festa della mamma

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Per la festa della mamma anche il Napoli, con un post pubblicato sui suoi canali social, ha voluto celebrare coloro che ogni giorno donano amore e attenzione a coloro che hanno messo al mondo

“Esistono amori che non finiscono mai: la mamma e il Napoli”. Si legge sul profilo X del Calcio Napoli 

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