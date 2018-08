La UEFA elenca i risultati delle 26 squadre già qualificate alla fase a gironi di Champions League

UEFA. com elenca i risultati delle 26 squadre già qualificate alla fase a gironi di UEFA Champions League per valutarne la preparazione

Atletico Madrid (Esp)

Dopo aver battuto l’Arsenal ai rigori e perso all’ultimo minuto contro il Paris a Singapore, l’Atlético andrà a Cagliari prima di ospitare l’Inter nell’ultima gara di International Champions Cup dopo le due in Asia. Quattro giorni dopo, sarà a Tallinn per affrontare il Real Madrid in Supercoppa UEFA, mentre cinque giorni più tardi esordirà in Liga contro il Valencia.

26/07: Atlético – Arsenal 1-1, 3-1 rig. (Singapore)

30/07: Paris – Atlético 3-2 (Singapore)

05/08: Stuttgart – Atlético 1-1 (Stoccarda)

08/08: Cagliari – Atlético (Cagliari)

11/08: Atlético – Inter (Madrid)

Barcelona (Esp)

Il Barça, in formazione ampiamente rimaneggiata, ha avuto risultati alterni in International Champions Cup. Ora andrà in trasferta a Tangeri per la Super coppa spagnola, poi ospiterà il Boca Juniors per il trofeo Joan Gamper e debutterà in Liga il 18 agosto.

29/07: Barcelona – Spurs 2-2, 5-3 rig. (Pasadena, Stati Uniti)

01/08: Barcelona – Roma 2-4 (Arlington, Stati Uniti)

05/08: AC Milan – Barcelona 1-0 (Santa Clara, Stati Uniti)

12/08: Barcelona – Sevilla (Tangeri, Marocco)

15/08: Barcelona – Boca Juniors (Barcellona)

Bayern Munchen (Ger)



Dopo i risultati altalenanti in tre partite di International Champions Cup (con un vantaggio per 2-0 sprecato contro il Manchester City), il Bayern è tornato a casa per tre gare, fra cui quella di Supercoppa tedesca contro l’Eintracht Frankfurt. Le competizioni nazionali del Bayern iniziano il 18 agosto con una gara di Coppa di Germania contro il Drochtersen/Assel, mentre sei giorni dopo ci sarà la prima giornata di campionato contro l’Hoffenheim.

21/07: Bayern – Paris 3-1 (Klagenfurt, Austria)

25/07: Juventus – Bayern 2-0 (Philadelphia, Stati Uniti)

29/07: Bayern – Manchester City 2-3 (Miami, Stati Uniti)

05/08: Bayern – Manchester United 1-0 (Monaco, Germania)

12/08: Eintracht Frankfurt – Bayern (Francoforte, Germania)

15/08: Hamburg – Bayern (Amburgo, Germania)

Il Dortmund ha battuto il Manchester City

Borussia Dortmund (Ger)

Le vittorie contro Manchester City e Liverpool sono state l’apice dell’International Champions Cup per il Dortmund. Le competizioni nazionali iniziano il 20 agosto con la sfida di Coppa di Germania contro il Greuther Fürth, mentre sei giorni dopo arriverà l’RB Leipzig in Bundesliga.

13/07: Austria Wien – Dortmund 0-1 (Vienna, Austria)

20/07: Manchester City – Dortmund 0-1 (Chicago, Stati Uniti)

22/07: Liverpool – Dortmund 1-3 (Charlotte, Stati Uniti)

26/07: Dortmund – Benfica 2-2, 3-4 rig.(Pittsburgh, Stati Uniti)

03/08: Dortmund – Rennes 1-1 (Altach, Austria)

07/08: Dortmund – Napoli (St Gallen, Svizzera)

12/08: Dortmund – Lazio (Essen, Germania)

Club Brugge (Bel)

Il precampionato sottotono del Club Brugge si è concluso con la vittoria della Supercoppa del Belgio in casa contro lo Standard. Una settimana dopo, la squadra ha iniziato il campionato battendo l’Eupen 5-2.

30/06: Torhout – Club Brugge 0-6 (Torhout, Belgio)

04/07: FCSB – Club Brugge 1-1 (Garderen, Belgio)

14/07: Hapoel Haifa – Club Brugge 1-3 (Deinze, Belgio)

18/07: Club Brugge – Mechelen 0-0 (Tongeren, Belgio)

22/07: Club Brugge – Standard Liège 2-1 (Bruges, Belgio)

CSKA Moskva (Rus)

Altra squadra che ha già iniziato il campionato (il 31 luglio), il CSKA ha vinto la Supercoppa di Russia una settimana prima grazie a un gol di Khetag Khosonov al 106′ contro il Lokomotiv.

29/06: Admira Wacker Modling – CSKA Moskva 1-1 (Maria Enzerdorf, Austria)

07/07: CSKA Moskva – FC København 1-4 (Dietersdorf bei Furstenfield, Austria)

11/07: Hamburg – CSKA Moskva 1-0 (Drassburg, Austria)

15/07: CSKA Moskva – Beşiktaş 4-1 (Graz, Austria)

21/07: CSKA Moskva – Yenisey 1-1 (Moscow, Russia)

27/07: Lokomotiv Moskva – CSKA Moskva 0-1 dts (Nishny Novgorod, Russia)

Galatasary (Tur)

Il Galatasaray ha concluso il precampionato con la sconfitta ai rigori in Supercoppa di Turchia contro l’Akhisarspor. Il campionato inizia venerdì contro l’Ankaragücü.

13/07: Wil – Galatasaray 0-1 (Zurigo, Svizzera)

18/07: Galatasaray – PSV Eindhoven 1-3 (Montreaux, Svizzera)

21/07: Galatasaray – Valencia 1-2 (Freibourg, Svizzera)

25/07: Sakaryaspor – Galatasaray 0-3 (Asapazari, Turchia)

28/07: Club Africain – Galatasaray 0-1 (Rades, Tunisia)

31/07: AEK Athens – Galatasaray 3-2 (Atene, Grecia)

05/08: Galatasaray – Akhisarspor 1-1 dts, 4-5 rig. (Konya, Turchia)

Hoffenheim (Ger)

L’Hoffenheim, all’esordio nella fase a gironi, comincerà le competizioni nazionali il 18 agosto con la trasferta contro il Kaiserslautern in Coppa di Germania, mentre sei giorni dopo inizierà in Bundesliga contro il Bayern. Sette giocatori diversi hanno segnato nella vittoria contro l’Heerenveen, cinque contro il Chievo.

13/07: Hoffenheim – Unterhaching 3-0 (Pocking, Germania)

21/07: Hoffenheim – Queens Park Rangers 2-2 (Eppingen, Germania)

28/07: Hoffenheim – Heerenveen 8-2 (Bruchsal, Germania)

04/08: Hoffenheim – Chievo 5-0 (Wels, Austria)

11/08: Hoffenheim – Eibar (Sinsheim, Germania)

Internazionale Milano (Ita)

L’Inter è rimasta in Europa per il precampionato, giocando a Nizza, Lecce e Madrid in International Champions Cup. La Serie A inizia il 19 agosto in casa del Sassuolo.

14/07: Lugano – Inter 0-2 (Lugano, Svizzera)

18/07: Sion – Inter 2-0 (Sion, Svizzera)

21/07: Inter – Zenit 3-3 (Pisa)

24/07: Sheffield United – Inter 1-1 (Sheffield, Inghilterra)

28/07: Chelsea – Inter 1-1, 5-4 rig. (Nizza, Francia)

04/08: Inter – Lyon 1-0 (Lecce)

11/08: Atlético – Inter (Madrid, Spagna)

Juventus (Ita)

Mentre Cristiano Ronaldo si è allenato nella sua nuova città, i compagni hanno giocato negli Stati Uniti, subendo anche una sconfitta contro il Real Madrid. La Juventus inizia la difesa del titolo il 18 agosto in casa del Chievo.

25/07: Juventus – Bayern 2-0 (Philadelphia, Stati Uniti)

28/07: Benfica – Juventus 1-1, 2-4 rig. (Harrison, Stati Uniti)

01/08: MLS All-Stars – Juventus 1-1, 3-5 rig. (Atlanta, Stati Uniti)

04/08: Real Madrid – Juventus 3-1 (Landover, Stati Uniti)

Oltre 100.000 hanno assistito alla vittoria del Liverpool contro il Manchester United

Liverpool (Eng)

Fra le gare di preparazione dei Liverpool c’è stata anche quella vinta 4-1 sul Manchester United davanti a più di 100.000 tifosi al Michigan Stadium di Ann Arbor, detto The Big House. La Premier League comincia domenica in casa contro il West Ham United.

07/07: Chester – Liverpool 0-7 (Chester, Inghilterra)

10/07: Tranmere Rovers – Liverpool 2-3 (Tranmere, Inghilterra)

14/07: Bury – Liverpool 0-0 (Bury, Inghilterra)

19/07: Blackburn Rovers – Liverpool 0-2 (Blackburn, Inghilterra)

22/07: Liverpool – Dortmund 1-3 (Charlotte, Stati Uniti)

25/07: Manchester City – Liverpool 1-2 (East Rutherford, Stati Uniti)

28/07: Manchester United – Liverpool 1-4 (Ann Arbor, Stati Uniti)

04/08: Liverpool – Napoli 5-0 (Dublino, Repubblica d’Irlanda)

07/08: Liverpool – Torino 3-1 (Liverpool, Inghilterra)

Lokomotiv Moskva (Rus)

Nel ritiro in Austria, il Lokomotiv non ha trovato facilmente la via del gol. Il copione si è ripetuto anche a casa con la sconfitta per 1-0 contro il CSKA Moskva in Supercoppa di Russia, seguita dagli 0-0 contro Ufa e Spartak Moskva in campionato.

29/06: Austria Klagenfurt – Lokomotiv Moskva 1-1 (Bad Kleinkirchheim, Austria)

03/07: Lokomotiv Moskva – Osijek 0-0 (Murau, Austria)

13/07: Wolfsberger – Lokomotiv Moskva 0-0 (Wolfsberg, Austria)

17/07: Lokomotiv Moskva – Vitesse 0-3 (Klagenfurt, Austria)

21/07: Lokomotiv Moskva – Akhisar Belediyespor 2-1 (Bad Kleinkirchheim, Austria)

27/07: Lokomotiv Moskva – CSKA Moskva 0-1 dts (Nishny Novgorod, Russia)

Lyon (Fra)

Il Lione ha giocato le tre amichevoli in International Champions Cup, mentre inizierà in Ligue 1 domenica in casa contro l’Amiens.

13/07: Sion – Lyon 2-2 (Savièse, Svizzera)

21/07: Lyon – Fulham 4-0 (Bourgoin-Jallieu, Francia)

25/07: Huddersfield Town – Lyon 3-1 (Huddersfield, Inghilterra)

28/07: Lyon – Wolfsburg 2-1 (Bourg-en-Bresse, Francia)

01/08: Benfica – Lyon 2-2 (Faro, Portogallo)

04/08: Inter – Lyon 1-0 (Lecce)

07/08: Chelsea – Lyon 0-0, 5-4 rig. (Londra, Inghilterra)

Sergio Agüero ha segnato due gol con il City a Wembley

Manchester City (Eng)

Due gol di Sergio Agüero hanno regalato ai campioni d’Inghilterra un 2-0 contro il Chelsea in FA Community Shield a Wembley. Il City inizia la difesa del titolo domenica in casa dell’Arsenal.

20/07: Manchester City – Dortmund 0-1 (Chicago, Stati Uniti)

25/07: Manchester City – Liverpool 1-2 (East Rutherford, Stati Uniti)

28/07: Bayern – Manchester City 2-3 (Miami, Stati Uniti)

05/08: Chelsea – Manchester City 0-2 (Londra, Inghilterra)

Manchester United (Eng)

Lo United di José Mourinho non ha brillato nelle prime quattro amichevoli, poi ha battuto il Real Madrid nell’ultima gara di International Champions Cup e si è arreso contro il Bayern a Monaco. La squadra comincia la Premier League domenica in casa contro il Leicester City.

19/07: Club América – Manchester United 1-1 (Phoenix, Stati Uniti)

22/07: San Jose – Manchester United 0-0 (Santa Clara, Stati Uniti)

25/07: AC Milan – Manchester United 1-1, 8-9 rig. (Carson, Stati Uniti)

28/07: Manchester United – Liverpool 1-4 (Ann Arbor, Stati Uniti)

31/07: Manchester United – Real Madrid 2-1 (Miami, Stati Uniti)

05/08: Bayern – Manchester United 1-0 (Monaco, Germania)

Monaco ( Fra)

Il Monaco è rimasto in Europa fino alla gara di Supercoppa di Francia persa contro il PSG in Cina. La squadra esordisce in Ligue sabato in casa del Nantes.

07/07: Wisła Kraków – Monaco 1-1, 5-4 rig. (Cracovia, Polonia)

08/07: Ruch Chorzów – Monaco 0-3 (Cracovia, Polonia)

14/07: Cercle Brugge – Monaco 2-3 (Bruges, Belgio)

21/07: Paderborn – Monaco 3-2 (Paderborn, Germania)

25/07: Bochum – Monaco 2-2 (Verl, Germania)

28/07: Hamburg – Monaco 3-1 (Amburgo, Germania)

04/08: Paris – Monaco 4-0 (Shenzen, Cina)

Napoli (Ita)

Simone Verdi è partito a razzo con gli azzurri, segnando nelle prime tre amichevoli. La squadra di Carlo Ancelotti inizia il campionato il 18 agosto in casa della Lazio.

14/07: Napoli – Gozzano 4-0 (Dimaro)

22/07: Napoli – Carpi 5-1 (Trento)

29/07: Napoli – Chievo 2-0 (Trento)

04/08: Liverpool – Napoli 5-0 (Dublino, Repubblica d’Irlanda)

07/08: Dortmund – Napoli (S. Gallo, Svizzera)

11/08: Wolfsburg – Napoli (Wolfsburg, Germania)



Il Paris ha vinto la Supercoppa di Francia contro il Monaco©Getty Images

Paris Saint Germanin (Fra)

Christopher Nkunku e Timothy Weah si sono messi in luce nel precampionato e hanno segnato un gol a testa nella vittoriosa gara di Supercoppa di Francia contro il Monaco. Il Caen sarà la prima avversaria in Ligue 1 a Parigi domenica.

11/07: Paris – Sainte-Geneviève 1-0 (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

15/07: Paris – Chambly 2-4 (Saint-Germain-en-Laye, Francia)

21/07: Bayern – Paris 3-1 (Klagenfurt, Austria)

28/07: Arsenal – Paris 5-1 (Kallang, Singapore)

30/07: Paris – Atlético Madrid 3-2 (Kallang, Singapore)

04/08: Paris – Monaco 4-0 (Shenzen, Cina)

Porto (Por)

Il Porto non ha subito gol in sei partite di preparazione e ha battuto l’Aves in Supercoppa del Portogallo, centrando il 21esimo successo in totale ma il primo dal 2013. Sabato, la squadra di Oporto ospita il Chaves nella prima gara di Liga.

07/07: Porto – Espinho 4-0 (Olival, Portogallo)

11/07: Porto – Varzim 8-0 (Olival, Portogallo)

14/07: Porto – Académica 3-0 (Olival, Portogallo)

17/07: Portimonense – Porto 2-1 (Portimão, Portogallo)

20/07: Porto – Lille LOSC 1-2 (Algarve, Portogallo)

22/07: Porto – Everton 1-0 (Algarve, Portogallo)

25/07: Porto – Farense 2-0 (Lagos, Portogallo)

28/07: Porto – Newcastle United 0-0 (Oporto, Portogallo)

04/08: Porto – Aves 3-1 (Aveiro, Portogallo)

Real Madrid (Esp)

L’era post Zinedine Zidane/Cristiano Ronaldo è iniziata con tre gare di International Champions Cup, tra cui quella vittoriosa contro la Juventus (senza Ronaldo). Il 15 agosto, l’undici di Julen Lopetegui andrà a Tallinn per affrontare l’Atlético in Supercoppa UEFA. Quattro giorni più tardi comincerà il campionato in casa contro il Getafe.

31/07: Manchester United – Real Madrid 2-1 (Miami, Stati Uniti)

04/08: Real Madrid – Juventus 3-1 (Landover, Stati Uniti)

07/08: Real Madrid – Roma 2-1 (East Rutherford, Stati Uniti)

11/08: Real Madrid – AC Milan (Madrid, Spagna)

Roma (Ita)

Patrick Schick ha segnato cinque gol nelle prime tre amichevoli. Le sfide contro Barcellona e Real Madrid saranno le ultime prima di cominciare la Serie A in casa del Torino il 19 agosto.

14/07: Latina – Roma 0-9 (Latina)

20/07: Roma – Avellino 1-1 (Frosinone)

25/07: Roma – Spurs 1-4 (San Diego, Stati Uniti)

31/07: Barcelona – Roma 2-4 (Arlington, Stati Uniti)

07/08: Real Madrid – Roma 2-1 (East Rutherford, Stati Uniti)

Schalke (Ger)

La squadra tedesca è tornata dalla Cina in vista dell’ultima amichevole contro la Fiorentina, mentre il 17 agosto inizierà le competizioni ufficiali con la gara di Coppa di Germania contro lo Schweinfurt. La prima partita di Bundesliga sarà quella del 25 agosto in casa del Wolfsburg.

05/07: Southampton – Schalke 3-3 (Kunshan, Cina)

11/07: Hebei China Fortune – Schalke 1-3 (Langfang, Cina)

21/07: Schwarz-Weiss Essen – Schalke 0-1 (Essen, Germania)

29/07: Erzgebirge Aue – Schalke 1-0 (Aue, Germania)

05/08: Angers – Schalke 0-1 (Mittersill, Austria)

11/08: Schalke – Fiorentina (Gelsenkirchen, Germania)

Shakthar Donetsk (Urk)

Lo Shakhtar è già tornato in campo in Ucraina, vincendo due gare di Premier e Liga e perdendo 1-0 contro la Dynamo Kiev sia in Supercoppa che in campionato.

26/06: Brøndby – Shakhtar 2-3 (Kufstein, Austria)

30/06: CSKA-Sofia – Shakhtar 0-0 (Kufstein, Austria)

05/07: Austria Wien – Shakhtar 0-3 (Villach, Austria)

09/07: Vitesse – Shakhtar 1-4 (Sankt Veit an der Glan, Austria)

12/07: Beşiktaş – Shakhtar 0-0 (Wolfsberg, Austria)

21/07: Shakhtar – Dynamo Kyiv 0-1 (Odessa, Ucraina)

Gli Spurs hanno pareggiato 2-2 contro il Barcellona e hanno perso ai rigori

Tottenham Hotspur (Eng)

Gli Spurs hanno ottenuto buoni risultati in International Champions Cup negli Stati Uniti, nonostante l’assenza dei giocatori inglesi e belgi dopo il mondiale, e vinceranno il torneo a meno che sabato l’Inter vinca con quattro gol di scarto contro l’Atlético. Lo stesso pomeriggio, quello in casa del Newcastle United sarà il primo impegno inPremier League.

18/07: Spurs – Southend 6-0 (Enfield, Inghilterra)

21/07: Spurs – Brentford 2-1 (Enfield, Inghilterra)

25/07: Roma – Spurs 1-4 (San Diego, Stati Uniti)

28/07: Barcelona – Spurs 2-2, 5-3 rig. (Pasadena, Stati Uniti)

31/07: Spurs – AC Milan 1-0 (Minneapolis, Stati Uniti)

04/08: Girona – Spurs 4-1 (Girona, Spagna)

Valencia (Esp)

Con due gol di Rodrigo, il Valencia ha battuto l’Everton e ha vinto la sua prima amichevole. Quello contro il Leverkusen sarà l’ultimo impegno di preparazione in casa, mentre il 20 agosto comincerà la Liga in casa contro l’Atlético.

21/07: Galatasaray – Valencia 1-2 (Fribourg, Svizzera)

24/07: Valencia – Lausanne-Sport 0-0 (Lens, Francia)

28/07: PSV Eindhoven – Valencia 2-1 (Eindhoven, Netherlands)

01/08: Leicester City – Valencia 1-1 (Leicester, Inghilterra)

04/08: Everton – Valencia 2-3 (Liverpool, Inghilterra)

11/08: Valencia – Bayer Leverkusen (Valencia, Spagna)

Viktoria Plzen (Cze)

I campioni della Repubblica Ceca hanno iniziato ottimamente la difesa del titolo, con tre vittorie consecutive dopo aver messo a segno ben 35 gol in otto amichevoli precampionato.

19/06: Doubravka – Plzeň 0-7 (Senec, Repubblica Ceca)

23/06: Klatovy – Plzeň 0-6 (Klatovy, Repubblica Ceca)

27/06: Sokolov – Plzeň 0-2 (Mariánské Lázně, Repubblica Ceca)

01/07: České Budějovice – Plzeň 3-4 (Přeštice, Repubblica Ceca)

06/07: Plzeň – Terek Grozny 4-0 (Westendorf, Austria)

10/07: Wacker Innsbruck – Plzeň 0-2 (Westendorf, Austria)

14/07: Plzeň – Dynamo Kyiv 0-2 (Schwaz, Austria)

25/07: Plzeň – Jiskra Domažlice 10-1 (Luční, Repubblica Ceca)