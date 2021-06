Arriva la risposta dell’UEFA dopo le parole del Premier Mario Draghi che ha dichiarato di voler fare il possibile per spostare la sede della finale degli Europei (Londra) dato l’aumento dei contagi in Inghilterra.

“La UEFA, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per la cambiare la sede di quelle partite.”

Comments

comments