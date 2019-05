L’Agcom ha deciso di sanzionare Sky con una multa da 2,4 milioni di euro, per la questione pacchetti Sky Calcio.

L’Autorità garante delle comunicazioni aveva già ventilato questa sanzione, e ora è arrivata la decisione, in una delibera appena pubblicata sul suo sito. Secondo l’Agcom, Sky non ha avvisato gli utenti correttamente né concesso loro il diritto di recesso gratuito per la forte riduzione subita dal pacchetto Calcio.

Fonte Calcio e Finanza

