L’agente Bara su Nacho: “Interesse di Napoli e Roma è concreto”

Andy Bara, agente, ha rilasciato una lunga intervista al portale calciomercato.com dove parla anche di Nacho, accostato al Napoli.

L’agente ha rivelato che l’Interesse del Napoli per Nacho è concreto, insieme a quello della Roma; inoltre ha riferito che se dovesse arrivare un’offerta interessante per giocatore e club, potrebbe andare via. A seguire le sue parole in merito:

“Nacho è un giocatore di grandissimo livello, un nazionale spagnolo. Può giocare in qualsiasi squadra del mondo. Se dovesse arrivare un’offerta interessante sia per il giocatore che per il club, allora io credo che andrà via. Adesso però è felice, ha ancora altri due anni di contratto. Ma se dovesse arrivare qualcosa dalla serie A…

L’interesse di Napoli e Roma è concreto ma non sono solo loro. Ha situazioni interessanti anche in Inghilterra. In questo momento è difficile dire qualcosa di concreto, è una fase di riflessione.“

Comments

comments