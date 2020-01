L’agente di Koutris smentisce le voci: “Nessun contatto con il Napoli”

A Radio Punto Nuovo c’è stato l’intervento dell’agente di Leonardo Koutris, che ha smentito le voci riguardo l’interesse del Napoli.

Nikolaos Klitsidis, agente di Leonardo Koutris, smentisce le voci di queste ultime ore riguardo l’interesse del Napoli. Lo ha fatto in diretta a Radio Punto Nuovo, contattato appositamente per chiarire i dubbi.

Di seguito le sue parole:

“Al momento non ci sono stati contatti con il Napoli per Koutris, tanto meno con l’Olympiakos. Ad oggi, lo ripeto, è tutto fermo e non c’è nessuna trattativa in piedi.“

