L’analisi tattica con immagini di Inter-Napoli: la posizione atipica di Mario Rui

Il Napoli perde 1-0 a San Siro contro l’Inter una partita valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Sconfitta immeritata per gli azzurri che hanno avuto il controllo di tutta la partita e che pagano l’unico errore fatto durante il match. Un peccato perdere una partita giocata meglio dell’avversario ed anche un pizzico di rammarico non averci provato con più convinzione prima del gol di Lukaku. Se una sconfitta a Milano è comunque da mettere in preventivo, bisogna comunque dare risalto ad un’ottima prestazione e ripartire da qui in vista delle partite con Lazio e Torino in cui però peseranno sicuramente le assenze di Insigne e Mertens.

Inter – Il classico 3-5-2 di Conte non si trasforma in nessuna fase della gara e resta tale soprattutto in fase di possesso in cui a centrocampo Brozovic agisce da vertice basso. In fase di non possesso, invece, i nerazzurri si schierano con un 5-3-2 con i due esterni di centrocampo, Darmian e Young, che scendono sulla linea dei difensori.

Napoli – Il 4-2-3-1 iniziale subisce un’inaspettata trasformazione in fase di possesso con la posizione atipica di Mario Rui. Il calciatore portoghese, infatti, ha giocato in posizione più avanza rispetto ad Insigne che però ha avuto sempre libertà per impostare l’azione insieme a due centrali di centrocampo. La posizione di Mario Rui, inoltre, ha permesso di non dare punti di riferimento all’esterno destro nerazzurro Darmian. In fase difensiva il Napoli passa al 4-4-2, come sempre quando lo schieramento di partenza è il 4-2-3-1. Merita attenzione il lavoro difensivo fatto su Lukaku che ha perso il confronto diretto con Koulibaly anche grazie a dei raddoppi sempre puntuali degli altri calciatori azzurri. Anche grazie a questa accortezza il Napoli ha praticamente annullato l’Inter, resasi pericolosa solo con un tiro di Lautaro nel primo tempo.

Comments

comments