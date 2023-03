L’analisi tattica con immagini di Napoli-Lazio: una sconfitta che fa capire che ‘ci vuole calma, molta calma’

Il Napoli perde 1-0 al Maradona con la Lazio in una gara valida per la 25 giornata del campionato di Serie A.

Lazio – Vittoria meritata per la squadra allenata da Sarri che si dimostra essere il maestro che abbiamo imparato a conoscere nel suo triennio a Napoli. Chiaramente ed oggettivamente quello di ieri è un match da 0-0 per quanto visto in fase offensiva da ambo le parti, ma la Lazio la porta a casa grazie alle grandi intuizioni del suo allenatore. La più grande di tutte la perfetta lettura nella copertura degli spazi che ha praticamente tolto la fluidità necessaria alla manovra del Napoli che in 95 minuti non è riuscito a trovare un’alternativa valida per far male agli avversari. Non è assolutamente giusto nei confronti dei biancocelesti dire che quello di ieri è stato un catenaccio perché, come possiamo vedere nella seguente immagine relativa alle posizioni medie, Sarri ha disposto la sua squadra con la compattezza che ha sempre contraddistinto le squadre e con una linea alta a ridosso del centrocampo in fase d’impostazione degli avversari. Altro dato importante da analizzare è come la Lazio lasciasse volutamente l’impostazione dal basso a Rrahmani mentre toglieva tempo e spazio al più qualitativo e intraprendente Kim che è stato costretto spesso a ripiegare su Meret.

Napoli – Sconfitta che ci può stare senza alcun dubbio dopo un inizio di 2023 straordinario. Sicuramente c’è poco da rimproverare ad una squadra che, forse anche un po’ vittima della stanchezza, ha semplicemente trovato davanti un avversario che tatticamente è stato perfetto, nettamente più forte. In un Napoli che ha avuto l’unica pecca di non trovare soluzioni adeguate si è fatta sentire l’assenza di un sottopunta come avrebbe potuto essere Raspadori che tra le linee (strette) avversarie avrebbe potuto creare grattacapi alla difesa avversaria creando anche spazi per i compagni. Al di là di ogni aspetto tattico bisogna dire che questa è una sconfitta che può essere semplicemente un incidente di percorso che porta con sé un messaggio che può solo fare bene all’ambiente e alla squadra. Come detto dallo stesso Spalletti in questo momento ci vuole molta calma e non bisogna lasciarsi andare ad entusiasmi eccessivi perché da qui alla fine ci sono ancora 13 battaglie da giocare e da vincere per raggiungere uno Scudetto storico che manca ormai da troppo tempo.

