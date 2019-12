Laudisa a KKN: “La vicenda delle multe condiziona il dialogo sui rinnovi”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del Napoli e dei rinnovi.

In particolare, Laudisa è del parere che la vicenda legata alle multe dei giocatori condiziona il dialogo sui rinnovi. Il giornalista ha concluso il suo intervento sottolineando che quando il Napoli scoprirà le carte, si capirà che resterà e chi andrà via.

Di seguito le sue parole:

“Sono in attesa, come tutti, di capire come finirà la vicenda delle multe. Questo perché quasi tutti i calciatori del Napoli sono nell’occhio del ciclone e, da quello che si intuisce, questa vicenda sta condizionando anche il dialogo per i rinnovi.

Sottolineo che prima o poi il Napoli dovrà scoprire le carte e capiremo chi rinnoverà e chi andrà via.“

