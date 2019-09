Laudisa Gazzetta dello Sport: “Campionato? Spero di non vedere il solito film in bianco e nero

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa:

“La Juventus avrebbe preferito vendere, tenere un gruppo di scontenti alla lunga è complicato.

Sul Napoli faccio una considerazione: la dinamica del mercato non lascia alternative o si vendono giocatori o se si trattengono, li devi gradualmente accontentare. E’ la legge del mercato, per cui se il Napoli vuole rimanere competitivo, devw alzare lo stipendio.

La Serie A sta provando ad uscire dalla morsa della Juve, con 8 scudetti alle spalle.

Decreto crescita? Non credo abbia inciso, c’è stato un decremento degli stranieri. Antonio Conte ne avrebbe potuto usufruire e non l’ha fatto, l’Inter ha voluto lui perché è lui, non per lo sconto fiscale.

Quando la Juventus ha iniziato a vincere, il primo scudetto di Antonio Conte era con un gruppo di giocatori che non avevano nulla a che vedere con lo strapotere del Milan, poi Berlusconi e Moratti hanno fatto la fine che abbiamo visto.

Il campionato italiano è sempre stato molto combattuto.

Per paradosso dico che l’arrivo di Cristiano Ronaldo, sta stimolando le società a sforzarsi per rinforzarsi, vederemo se ciò frutterà.

Da appassionato sportivo mi auguro che vinca il migliore di non vedere il solito film in bianco e nero”.

