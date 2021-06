L’Austria prova ad incastrare l’Italia: pronta la marcatura ad uomo su Jorginho

Sabato sera alle 21 l’Italia di Mancini sfiderà l’Austria del ct Foda negli ottavi di finale degli Europei. Le ultime mosse austriache.

Nella seduta d’allenamento di ieri Foda ha svolto qualche prova tattica significativa. Sembra confermata la difesa a quattro schierata contro l’Ucraina. Alaba farà il terzino sinistro e non il centrale di difesa. Foda, comunque, potrebbe cambiare nuovamente modulo e optare per il 4-1-4-1. Il giocatore piazzato tra difesa e centrocampo dovrebbe essere Grillitsch, mentre Sabitzer dovrebbe andare in pressione su Jorginho.

