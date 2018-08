Lazio, Caceres: “Milinkovic è cresciuto molto, è impressionante”

Il primo avversario in campionato del Napoli è la Lazio e il difensore Caceres ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il giocatore ha parlato del calcio italiano e del compagno Milinkovic, queste le sue parole riportate da Repubblica.it: “A gennaio quando sono arrivato ho trovato un bel gruppo già completo, simpatico e spontaneo. I nuovi arrivati si stanno ambientando e adesso dobbiamo concentrarci per la prossima amichevole perché poi inizierà il campionato e dovremo dare tutto per la maglia della Lazio.

In Nazionale ho iniziato come terzino sinistro e ho finito come terzino destro, posso giocare ovunque, quello che mi chiede il mister sono pronto a farlo anche perché è importante avere un jolly in difesa.

L’arrivo di calciatori forti in Italia è un bene per la Serie A, sarà stimolante giocare contro quel mostro che è arrivato in bianconero e credo che gli stadi saranno più pieni. Anche noi però abbiamo grandi giocatori, Milinkovic ad esempio è cresciuto molto ed è impressionante vederlo durante gli allenamenti”.

