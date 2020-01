La Lazio, nel giorno dei suoi 120 anni di storia, lavora a Formello in vista del prossimo match di campionato contro il Napoli.

Preoccupano le condizioni di Joaquin Correa: El Tucu è rimasto ancora in infermeria dopo l’affaticamento al polpaccio rimediato a Brescia ed è a forte rischio per la gara con gli azzurri. Molto probabile, dunque, la presenza di Caicedo al fianco di Immobile. È tornato a lavorare in gruppo Lulic, mentre rientreranno dalla squalifica Lucas Leiva e Luis Alberto.

Comments

comments