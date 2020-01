Domani, martedì 21 gennaio, il Napoli di Gennaro Gattuso riceverà la visita della Lazio di Simone Inzaghi nei quarti di Coppa Italia.

Il Napoli non perde contro la Lazio al San Paolo precisamente dalla stagione 2014/2015 quando gli azzurri persero per 4-2 al San Paolo. In quella gara Higuain fallì il rigore del possibile 3-2 per il Napoli e la squadra di Benitez perse l’occasione di qualificarsi in Champions.

