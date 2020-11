Lazio: per l’UEFA Immobile non ha ancora superato il problema del covid

Il vincolo dell’UEFA sui tamponi ha bloccato la partenza per San Pietroburgo di Immobile, Strakosha e Lucas Leiva e non giocheranno in Champions contro lo Zenit. I tre erano a disposizione di Inzaghi nella sfida contro il Torino, Immbile e Lucas Leiva hanno anche giocato



Lo stop dovuto ai vincoli Uefa sui tamponi. I tre calciatori erano stati sottoposti ieri a un nuovo giro di tamponi Uefa, a 48 ore dalla partita di San Pietroburgo.

Dalla Lazio non è giunta nessuna comunicazione ufficiale: probabilmente, si saprà qualcosa nella conferenza stampa di Inzaghi alle 18.

Aperto un fascicolo per valutare eventuali violazioni.

Assenti anche Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson dopo i tamponi risultati positivi un settimana fa.

