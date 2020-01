Lazio, Tare: “Gara importantissima, affrontiamo una diretta concorrente”

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Napoli.

“Come definirei la gara di questa sera? Importante, giochiamo con una diretta concorrente. La classifica non conta nulla, conta solo la vittoria, sarebbe importantissima per il nostro cammino. 120 anni una responsabilità per noi? Assolutamente no, già arrivare a festeggiare nella nostra situazione è un sogno, speriamo solo che quella di stasera sia una bellissima serata, magari con una vittoria per noi”.

