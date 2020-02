Lazio-Verona, primo tempo terminato: solo 0-0

Questa sera si gioca il recupero tra Lazio e Verona, che non si è giocato per via della Supercoppa Italiana a dicembre. Solo un pareggio a fine primo tempo.

Una partita che ha visto la Lazio provarci in tutti i modi ad andare in vantaggio; il Verona però ha retto l’urto e con l’aiuto del suo portiere ha mantenuto il pareggio. Non solo, perché in un paio di occasioni la squadra ospite si è resa pericolosa in area biancoceleste.

Per ora, quindi, la Lazio rimane dietro all’Inter in classifica ma c’è ancora un secondo tempo da giocare.

