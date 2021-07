Prima del ritiro a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto il Napoli ha in programma due amichevoli internazionali.

La prima in Germania a Monaco di Baviera contro il Bayern sabato 31 luglio alle ore 16:30.

La seconda in Polonia a Cracovia contro il Wisla Cracovia mercoledì 4 agosto alle ore 18:00.

Entrambe le amichevoli è possibile vederle in diretta TV in pay per view sui canali Sky al prezzo di € 9,90 iva inclusa per ogni singola gara.

