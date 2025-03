Le pagelle di Venezia-Napoli

Partono ‘e bastimente pe’ terre assaje luntane

Cántano a buordo, só Napulitane

Cantano i tifosi del Napoli

in mezzo alla laguna.

Cantano,anche, i veneziani ma avrebbero fatto molto più bella figura a stare zitti. Non è arte loro.

Perché ormai siamo oltre il patetico e il ridicolo

nella giornata dedicata dalla Serie A alla lotta al razzismo.

Questi insulti fanno solo schifo e non verrebbero tollerati in nessun paese civile.

Comunque, mentre c’è chi canta cori da qua e chi vomita offese da la,

Il bastimento del comandante Conte si arena nei fondali sabbiosi e torbi della laguna.

È complicato veleggiare senza il vento in poppa, la fortuna, certo non aiuta ma ancor di più non aiuta la cronica incapacità nel far gol.

Le occasioni nel primo tempo ci sono poi nel secondo cala il silenzio e sul finale rischi, ancora una volta, la beffa.

Conte si arrabbia, bisogna restare concentrati per tutta la partita, perché la fregatura è dietro l’angolo ma pure sul terreno.

Eusebio fa il furbo e il campo di Venezia è più arido del Chott el-Jerid ma se vuoi vincere un titolo, devi essere più forte di tutto, arbitro non all’altezza.

Conte è uomo di certezze e Politano è una di queste, il vice capitano merita tutta la stima e la riconoscenza del mondo per il sacrificio e la dedizione con cui riempie le partite ma tenerlo in campo boccheggiante per 95 minuti è un po’ troppo.

Nel frattempo Ngonge è diventato l’uomo invisibile.

Comunque sia, una squadra che nelle ultime 7 ha collezionato 5 pareggi una sconfitta ed una vittoria, ha bisogno di un cambiamento di rotta… a proposito di bastimenti.

Conte 5.5 “Testa!”

Urla nel finale quando il Napoli si fa infilare in contropiede.

L’aveva pronosticata difficile

ma il Venezia, oltre ad grande pressing, non può e non fa molto.

Registra un tiro salvato da Rrahmani e una buona occasione nel finale.

L’orario sarà scomodo ma al Napoli è mancato il ritmo asfissiante, l’impatto sulle seconde palle e la continuità nella partita.

Doveva essere come una finale mondiale ma le finali non si possono pareggiare.

Meret 6 Torna il clean sheet.

Un’incertezza che fa tremare i polsi ma recupera. Poi un paio di parate importanti.

Di Lorenzo 6 L’asse con Politano non si vede granché.

Partita composta senza eccessi.

Rrahmani 6.5 Salva a porta vuota

Buongiorno 6 Una volta Zerbin lo supera ma solo una, sul finale rimette le cose a posto.

Politano 5.5 Per dedizione e sacrificio meriterebbe molto di più ma serve anche altro eppure è difficile chiederglielo perché arriva sempre spompato. È

l’onnipresente, il mister non lo sostituisce neppure se boccheggia ma è stremato

Gilmour 6 Ha fatto di meglio

Lobotka 6 Gioca meno palloni del solito.

McTominay 6.5 Il più pericoloso dei centrocampisti è in assoluto. Radu gli intossica la matinée.

Spinazzola 6.5 Probabilmente il migliore del Napoli.

Raspadori 5.5 Prende palo ma poco di più

Lukaku 5.5 Il colpo di testa meritava qualche centimetro di fortuna in più. Tiene palla, fa qualche buona apertura e nient’altro. Deve fare di più. Lo dice Conte mica solo io.

Okafor 6 Entra abbastanza bene

Anguissa 4.5 Entra decisamente male

JJesus SV

Simeone 5 Ha un’occasione, non semplice ma ce l’ha

Olivera SV

Tifosi del Napoli migliori in campo

Tifosi del Venezia i peggiori in campo, non ci mancheranno

