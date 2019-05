Le parole di Allegri sul perché la Juve non ha vinto la Champions

Nel clima di festa e commozione del post Juventus-Atalanta, sono passate un po’ sotto silenzio le parole di Massimiliano Allegri sul periodo decisivo della stagione bianconera.

Con queste dichiarazioni il tecnico spiega come fosse più preoccupato per il campionato, ormai praticamente vinto, che per la Champions, vero obiettivo stagionale dei bianconeri.

“Siamo arrivati al doppio confronto in Champions in condizioni non normali. Abbiamo sottovalutato il fatto che, dopo Madrid, ho dovuto mettere al riparo lo scudetto, perché dovevamo rimettere a posto il campionato. Avevamo un campionato difficile, dovevamo arrivare con grande vantaggio. A livello psicologico così distruggevi il Napoli. La gente parlava dell’Atletico e io mi preoccupavo del Bologna. Da gennaio abbiamo rincorso chi non stava bene. C’era bisogno di fare così“.

