Le scuse di Collovati: “Mie parole inopportune”

Via twitter Fulvio Collovati si scusa dopo che ieri aveva negato la possibilità che ci sia competenza tecnica delle donne del calcio scatenando polemiche e la replica della ct della Nazionale, Milena Bertolini che attraverso l’Ansa ha definito quelle frasi frutto di una “mentalità primitiva”.

“Mi scuso per le frasi involontariamente sessiste pronunciate ieri, pur nel clima goliardico di ‘Quelli che il calcio’ abbiano urtato la sensibilità delle donne. Sono state inopportune e me ne dispiaccio non era mia intenzione offendere nessuno”

Fonte ANSA

